Derby per la Querzoli Volley Forlì in casa della Consar Pietro Pezzi Ravenna
Archiviata con un'iniezione di fiducia la brillante e convincente vittoria per 3-0 contro la M&G Grottazzolina, la Querzoli Volley Forlì si prepara a un impegno di alta intensità nel sentitissimo derby della Ravegnana. Per la nona giornata del girone di andata del Campionato di Serie B maschile. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Pallavolo, la Querzoli Forlì cerca riscatto ospitando la Nova Volley Loreto - Dopo la sconfitta nel derby, l'incontro con Loreto si preannuncia come nuovo test per la Querzoli che cercherà con tutte le sue forze il riscatto
Volley B maschile. Querzoli a mani vuote nel derby con la Sab - Bonatesta e Mazzotti trascinano la Sab alla vittoria, lasciando la Querzoli senza scampo.