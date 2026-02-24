Oh cittadini aretini tenetevi forte che il sindaco globe trotter è pronto a rifare le valigie

Il sindaco di Arezzo si prepara a partire di nuovo, spinto da impegni ufficiali all’estero. La sua agenda prevede incontri con rappresentanti internazionali e visite a progetti già avviati in città. La decisione di partire nasce dalla necessità di rafforzare i rapporti con partner esteri e promuovere lo sviluppo locale. La città aspetta di conoscere i dettagli delle prossime tappe del suo viaggio.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Comune di Arezzo Avevamo già scritto del nostro instancabile viaggiatore, quello che tra una buca in via Anconetana e un rattoppo in zona Fiorentina trova sempre il tempo per un volo intercontinentale. E per chi avesse perso qualche decollo, ecco solo alcuni dei viaggi che abbiamo documentato negli anni. La saga del sindaco globe trotter non nasce certo ieri.?? 26022021 “Il sindaco disperso sulle Montagne Rocciose” Quando Arezzo cercava il primo cittadino. col binocolo puntato oltreoceano.?? 11052024 Missione speciale per non stare a casa Riparte il tour istituzionale: perché il mondo è grande, e Arezzo può aspettare. 🔗 Leggi su Lortica.it

Leggi anche: Tenetevi pronti, è partito! Slitta carica e renne che scalpitano: le immagini della partenza di Babbo Natale

Barriere frangiflutto da rifare. Il sindaco: "Dipende dai fondi"La crescita del progetto sulla ciclovia Adriatica mette sotto pressione le barriere frangiflutto di Cupra Marittima.