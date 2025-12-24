Tenetevi pronti è partito! Slitta carica e renne che scalpitano | le immagini della partenza di Babbo Natale
A bordo della sua slitta trainata dalle renne, Babbo Natale parte dalla Lapponia, nella Finlandia settentrionale, portando i regali da consegnare ai bambini di tutto il mondo per Natale. Le immagini mostrano anche gli elfi che leggono le liste dei desideri e aiutano Babbo Natale a indossare la sua tunica prima del grande viaggio. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Il decollo più atteso dell’anno: Babbo Natale ha appena lasciato la Lapponia iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Chi sono (davvero) e dove vivono le renne, gli animali che trainano la slitta di Babbo Natale
Leggi anche: Colleferro. Festività natalizie. Immancabili a Colle S. Antonino le realizzazioni del Presepe e della slitta di Babbo Natale…
COSA BOLLE IN PENTOLA Stiamo mescolando idee, progetti e un pizzico di follia creativa… Il 2026 sarà una BOMBA Tenetevi pronti: le novità stanno arrivando. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.