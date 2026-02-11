Barriere frangiflutto da rifare Il sindaco | Dipende dai fondi

La crescita del progetto sulla ciclovia Adriatica mette sotto pressione le barriere frangiflutto di Cupra Marittima. Il sindaco spiega che i lavori per rafforzare le difese della costa dipendono dai fondi disponibili. Per ora, attenzione puntata soprattutto sulla zona nord, dove si lavora per completare la pista ciclabile e proteggere la costa allo stesso tempo.

Ora tutti gli sforzi per la difesa della costa sono concentrati nella zona nord di Cupra Marittima, dove dev’essere realizzata l’opera per il passaggio della ciclovia Adriatica. Opera già completamente finanziata (costruzione del ponte che scavalca la foce del Menocchia e realizzazione della pista, per oltre 3 milioni di euro). Servono però consistenti risorse per difenderla dalle mareggiate, per cui dovranno essere realizzate, ancora prima, le barriere frangiflutto. A questo proposito va detto che esiste già un progetto depositato da molto tempo in Regione e che ora il Comune è rientrato in un bando ministeriale per eseguire il progetto definitivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

