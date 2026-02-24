testo e significato di ogni volta che non so volare di enrico nigiotti in gara a sanremo 2026

Enrico Nigiotti ha scritto “Ogni volta che non so volare” con Pacifico, ispirandosi a una notte insonne. La canzone affronta il senso di smarrimento e le difficoltà nel trovare il coraggio di partire. Nigiotti ha deciso di portare questa storia a Sanremo 2026, mettendo in musica emozioni profonde. La composizione si distingue per un testo sincero e una melodia coinvolgente. La sua interpretazione promette di catturare l’attenzione del pubblico.

È scritto insieme a Pacifico “Ogni volta che non so volare” di Enrico Nigiotti. Il brano in gara a Sanremo 2026 parte da una note insonne. Come ha detto lo stesso cantante, la canzone è nata quando, non riuscendo a dormire, si fa trasportare dai ricordi nostalgici. Il brano è una riflessione sul tempo che scorre, sull’insicurezza e la frustrazione di ciascuno di noi, sull’importanza di avere qualcuno accanto nei momenti difficili. Il testo è scritto in coppia con Pacifico. “Ogni volta che non so volare” di Enrico Nigiotti, testo del brano in gara. Tardi Che non è più solo notte Ma anche un po’ mattina Tardi che non mi addormento Chiudo gli occhi appena Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto Di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro Il tempo vola maledetto Veloce come un pizzicotto Ecco la prima volta che ho fatto l’amore avevo 15 anni Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi Così dolce e preoccupato Così sempre attento Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso Il tempo vola l’ho già detto Anche in un orologio rotto E mentre fuori scoppia un altro inferno Da qualche parte adesso è già domani Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso Prima di Volare Specchio forse i sogni non finiscono dove comincia la realtà E c’è bisogno di dolore per un po’ di felicità Lo pensiamo sempre tutti che sia meglio qualcun altro E non vediamo dietro al vecchio i capelli da ragazzo Il tempo corre quanto è stronzo Sorpassa e poi ti ruba il posto E mentre fuori brucia un altro inferno Pochi minuti e poi sarà domani Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso Prima di volare I mostri che c’ho dentro Che mi fanno cadere Questa mania che devi andare solo bene A chi mi salva ogni volta che tocco il fondo A chi comunque vada mi rimane accanto E se questa vita è un viaggio Meno male siete qui Ogni volta che non so Volare Ogni volta che non so Volare Ogni volta che non so Volare Marianna Soru L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

