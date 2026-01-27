sanremo 2026 enrico nigiotti canta ogni volta che non so volare testo e di cosa parla la canzone

Sanremo 2026 vede il ritorno di Enrico Nigiotti, che presenta la sua canzone “Ogni volta che non so volare”. La performance si inserisce in un percorso artistico ricco di esperienze e di momenti significativi, contribuendo a consolidare il suo ruolo nel panorama musicale italiano.

Enrico Nigiotti torna a Sanremo 2026 per la quarta volta, confermando, come tanti suoi colleghi, un rapporto fatto di ritorni, passaggi e canzoni che segnano momenti diversi del suo percorso. Dalle Nuove Proposte fino ai Big, il palco dell’Ariston ha accompagnato più di una fase della sua carriera diventando nel tempo uno spazio familiare, ma mai scontato. Ed è per questo che il cantante arriva al Festival con Ogni volta che non so volare, un brano che apre un nuovo capitolo del suo racconto artistico e che lo riporta nel pieno della kermesse con la voglia di condividere, ancora una volta, una canzone profondamente legata alla sua esperienza personale. 🔗 Leggi su Dilei.it

Enrico Nigiotti torna a Sanremo con il brano “Ogni volta che non so volare”, un pezzo che riflette sulle sfide e le emozioni legate alla crescita personale.

Enrico Nigiotti parteciperà al 76° Festival di Sanremo con il brano

Enrico Nigiotti con Ogni volta che non so volare a Sanremo 2026

