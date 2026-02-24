Accadde oggi | 24 febbraio l’invasione russa dell’Ucraina

Il 24 febbraio, l’invasione russa dell’Ucraina ha provocato una crisi umanitaria con decine di migliaia di persone costrette a lasciare le loro case. La causa è stata un’attacco improvviso che ha sconvolto la regione, portando a scontri armati e distruzioni di infrastrutture civili. Molti civili hanno trovato rifugio nei Paesi vicini, mentre le tensioni internazionali sono aumentate. La guerra continua a influenzare le dinamiche politiche e economiche in Europa e oltre.

L’invasione russa dell’Ucraina ha avuto inizio il 24 febbraio 2022, a seguito di un massiccio attacco militare. L’operazione è stata definita da Mosca come una “operazione militare speciale”, ma la comunità internazionale l’ha ampiamente riconosciuta come un’invasione su larga scala.Negli anni precedenti, i rapporti tra Russia e Ucraina si erano progressivamente deteriorati dopo l’annessione russa della Crimea nel 2014 e la guerra nel Donbass tra le forze ucraine e i separatisti filorussi. Pochi giorni prima dell’invasione, la Russia ha riconosciuto l’indipendenza delle autoproclamate Repubbliche popolari di Doneck e Luhansk, violando gli accordi di Minsk e i principi del Memorandum di Budapest, che garantiva l’integrità territoriale ucraina in cambio della rinuncia alle armi nucleari. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

Accadde oggi: 20 febbraio, l’invasione russa dell’UcrainaIl 20 febbraio, la Russia ha lanciato un’invasione totale dell’Ucraina, causando una crisi umanitaria senza precedenti.

A Udine associazioni e partiti in piazza a quattro anni dall’invasione russa dell'UcrainaA Udine, un corteo di oltre cento persone ha marciato in piazza XX Settembre per commemorare i quattro anni dall’invasione russa dell’Ucraina.

24 Febbraio 2022: Il Giorno che Ha Cambiato la Storia (Tutto sull'Attacco Russo all'Ucraina)

