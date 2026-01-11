Gregorio X il Papa crociato che fece la storia Il primo Conclave cambiò il destino della città

Gregorio X, noto come il Papa crociato, ha segnato un capitolo importante nella storia ecclesiastica e politica del suo tempo. Il suo papato, segnato da scelte decisive, ha influenzato il destino di Roma e della Chiesa. Questa narrazione esplora il legame tra le radici di Gregorio X, il Conclave che lo portò al pontificato e il suo ruolo nel plasmare il futuro della città e della cristianità.

D'Ascoli Un legame sottile, fatto di fede, polvere di strada e alta diplomazia, unisce le sabbie della Terra Santa, le vette delle Alpi e il profilo delle colline aretine. Al centro di questo intreccio sta un uomo che seppe cambiare il corso della Chiesa medievale: Gregorio X, al secolo Tedaldo Visconti da Piacenza, spirava ad Arezzo il 10 gennaio del 1276, 750 anni fa, lasciando in eredità una riforma epocale come quella del Conclave e un monumento funebre conservato nel Duomo di Arezzo, costruito grazie al suo lascito da 30mila fiorini d'oro. La sua storia non inizia tra gli ori dei palazzi romani, ma in una tenda militare a San Giovanni d'Acri, l'ultimo baluardo cristiano in Oriente.

