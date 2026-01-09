Offerte di lavoro Iperal in cerca di 50 figure professionali | come candidarsi

Iperal, importante realtà della grande distribuzione, sta cercando circa 50 figure professionali da inserire nei propri iperstore. Se sei interessato a una posizione stabile e desideri entrare in un'azienda riconosciuta nel settore, puoi consultare le offerte di lavoro e seguire le modalità di candidatura disponibili. Un'opportunità per chi cerca un impiego nel settore della distribuzione con possibilità di crescita e stabilità.

Iperal assume. Il colosso della grande distribuzione è in cerca di numerose risorse per i propri iperstore del territorio. Nei cinque punti vendita della nostra provincia, al 9 gennaio 2026 sono circa 50 le offerte di lavoro disponibili.Tra le figure professionali richieste, c'è di tutto: addetto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Lavoro, nuovo report Arpal: 52 annunci e 86 figure professionali ricercate Leggi anche: Offerte di lavoro nel Brindisino: 66 annunci per 123 figure ricercate Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Iperal a caccia di lavoratori per i supermercati: a Bergamo c’è il Job Day - Azzano San Paolo (Bergamo) – Personale per il nuovo negozio di Azzano San Paolo e per potenziare quelli già presenti nella provincia di Bergamo. ilgiorno.it Questa settimana sono attive 101 offerte di lavoro nei Centri per l’Impiego di Cremona, Crema, Soresina e Casalmaggiore. Per candidarsi ad un’offerta di lavoro è consigliabile verificare prima il possesso dei... Leggi tutto - facebook.com facebook

