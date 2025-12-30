Schiuma bianca e odore nauseabondo | la segnalazione da Contrada Serretelle

Un residente di Contrada Serretelle segnala la presenza di una schiuma bianca e di un odore sgradevole nell’area. La comunicazione, inviata dall’avvocato Francesco Capuozzo, si inserisce nel contesto di recenti segnalazioni riguardanti problemi ambientali e miasmi. La situazione richiede attenzione per valutare eventuali cause e interventi necessari per tutelare la salute e l’ambiente locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una segnalazione, da parte dell’avvocato Francesco Capuozzo, va ad aggiungersi a una situazione di stretta attualità: i miasmi. Stavolta l’attenzione è puntata sull’apparizione di una schiuma bianca e brillante all’interno di un canale dove scorre il torrente Serretelle, quello che si trova nell’omonima contrada, a Benevento. Non solo una questione visiva ma anche olfattiva, visto che nella segnalazione si parla anche di un forte odore nauseabondo. Una segnalazione che arriva poche ore dopo quella che ha coinvolto viale Principe di Napoli, con forti odori che proverrebbero da due tombini, uno lungo il viale e l’altro alle spalle della zona di via Val Fortore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Schiuma bianca e odore nauseabondo: la segnalazione da Contrada Serretelle Leggi anche: Odore nauseabondo di gas invade Taranto, l'ipotesi: "Viene dal mare" Leggi anche: Bollate, schiuma bianca nel torrente Pudiga, arriva da Senago? Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Poteva avere sette, forse otto anni. Era in cucina, mentre io me ne stavo immersa nella vasca da bagno, sommersa da una montagna di schiuma bianca e profumata, circondata da luci soffuse e candele. Come piace a me. Erano i giorni che precedono il Natal - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.