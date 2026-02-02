Operazione antidroga nell’Ennese | arresti e segnalazioni dopo blitz dei carabinieri in diverse zone della provincia

Questa mattina i carabinieri di Enna hanno portato a termine un blitz in diverse zone della provincia. Durante l’operazione, hanno arrestato alcuni giovani trovati in possesso di droga e ne hanno segnalati altri. L’intervento ha coinvolto più pattuglie e si è concentrato sul contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti.

I carabinieri del comando provinciale di Enna hanno effettuato un'ampia operazione antidroga che ha portato all'identificazione di dodici giovani in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. L'azione, condotta in diverse zone della provincia, si è concentrata su aree di aggregazione giovanile, principali arterie stradali e luoghi frequentati da minori. Gli interventi sono stati coordinati dai Nuclei Operativi e Radiomobile delle Compagnie di Enna, Nicosia e Piazza Armerina, con l'impiego di kit narcotest per il rilevamento immediato delle sostanze. I controlli hanno interessato anche zone meno centrali, come Leonforte, Centuripe, Gagliano Castelferrato, Pietraperzia e Valguarnera, dimostrando un'attenta copertura territoriale su tutta l'area ennese.

