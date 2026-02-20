Torna Oblò la finestra contemporanea di Teatro Prova

Il Teatro Prova di Bergamo presenta la quarta edizione di «Oblò», la rassegna dedicata a giovani e adulti. La compagnia amplia il suo approccio, includendo nuove drammaturgie e opportunità di formazione. Quest’anno, il focus si sposta anche su temi attuali e innovativi, coinvolgendo artisti emergenti e professionisti affermati. La rassegna si svolgerà in diversi spazi della città, offrendo spettacoli e laboratori aperti al pubblico. L’obiettivo è coinvolgere più persone, creando un ponte tra teatro e comunità. La prima rappresentazione si terrà il prossimo mese.

Articolo. Alla quarta edizione la rassegna dedicata a giovani e adulti amplia lo sguardo storico della compagnia bergamasca, con nuove drammaturgie e formazione che saranno al centro del cartellone 2026 Da qualche anno lo sguardo di Teatro Prova ha scelto di farsi più ampio, senza smettere di custodire ciò che già era. Accanto a rassegne con una programmazione che continua a mettere al centro infanzia e famiglie – cifra identitaria di oltre quarant’anni di attività – si è aperta una nuova finestra dedicata a giovani e adulti. Non un cambio di rotta, ma un ampliamento coerente: la scelta di affiancare al lavoro storico un percorso pensato per chi il teatro lo vive anche come formazione, ricerca, possibilità espressiva.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Torna «Oblò», la finestra contemporanea di Teatro Prova Leggi anche: Al teatro Libero la Medea contemporanea di Dea Loher, lo spettacolo è ambientato nel '900 a Manhattan Leggi anche: L’arte messa alla prova: Anila Rubiku I’m still standing (l’arte contemporanea dentro la Casa Circondariale) Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Ragazzi alla prova del teatro di impegno civile. Un matinée in scena fra parole ed emozioni per gli alunni della 4ª E del Liceo Classico "Garibaldi". Venticinque attori per un giorno. Ispirati e travolti dall'entusiasmo delle loro insegnanti, Carla Miraglia (tutor dell - facebook.com facebook