Lazio sogna il Flaminio | 2031-32 tra sport e storia

La Lazio ha deciso di disputare il campionato 2031-32 allo stadio Flaminio, motivata dalla volontà di riqualificare un impianto storico. La scelta deriva dalla volontà di unire sport e cultura, riaccendendo l’attenzione su un luogo simbolico di Roma. Il progetto coinvolge anche investimenti nella riqualificazione architettonica e infrastrutturale. La società punta a restituire vita e funzione a un patrimonio architettonico poco utilizzato. La decisione si inserisce in un piano più ampio di rilancio della struttura.

La Lazio ha lanciato un progetto ambizioso: disputare il campionato 2031-32 allo stadio Flaminio. Un obiettivo che va oltre il mero aspetto sportivo, trasformandosi in una sfida architettonica e culturale per valorizzare un impianto storico. Il progetto, presentato durante un forum a Roma, prevede l'inizio dei lavori nel 2027 e il completamento entro il 2031, con l'ambizione di ospitare gli Europei 2032. Al centro di questa visione c'è il presidente Claudio Lotito, che ha collaborato con la famiglia Nervi per preservare l'eredità architettonica dello stadio.