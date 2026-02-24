Nuovo scontro Barcaioli | Cancellati fondi per cooperazione a Gaza e Cuba | Governo al servizio di Trump

Fabio Barcaioli denuncia che il governo ha bloccato i fondi destinati a progetti di cooperazione con Gaza e Cuba, spiegando che tutte le iniziative sono ferme e prive di finanziamenti. La decisione, comunicata durante il Tavolo Regioni dal Direttore, sembra favorire gli interessi di Trump, secondo l’assessore. La misura colpisce direttamente le organizzazioni che lavorano sul campo, lasciando senza risorse molte iniziative in corso. La situazione resta sotto osservazione.

"Tutti i progetti di cooperazione internazionale con Palestina e Cuba sono da 'congelare' e non saranno finanziati": lo ha reso noto l'assessore regionale al welfare e alla cooperazione internazionale, Fabio Barcaioli, dopo la comunicazione ufficiale, nel corso del Tavolo Regioni, del Direttore generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Barcaioli ha chiesto ufficialmente un intervento del Ministro degli Esteri Tajani per avere spiegazioni sul blocco. "Spetta a lui spiegare - ha ribadito - perché il nostro Paese interrompe interventi in Palestina nel pieno di una crisi umanitaria devastante.

