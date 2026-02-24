Nuovo sabotaggio sui binari della Colico-Tirano cavi incendiati | indaga la DDA

Un atto vandalico sui binari della linea Milano-Lecco-Tirano ha causato l’incendio di cavi elettrici vicino alla stazione di Cosio Valtellino. L’incidente si è verificato lunedì 23 febbraio, quando ignoti hanno danneggiato i cavi, interrompendo il servizio ferroviario. Le forze dell’ordine stanno analizzando le prove raccolte sul posto. L’obiettivo è identificare i responsabili di questo gesto che mette a rischio la mobilità locale.

Colpita la tratta all'altezza di Cosio Valtellino. Trovate tracce di combustibile liquido. È il terzo episodio in due settimane sull'asse Milano-Valtellina Nuovo attacco alla ferrovia delle Olimpiadi. Lunedì 23 febbraio, in mattinata, ignoti hanno colpito la linea Milano-Lecco-Tirano all'altezza della stazione di Cosio Valtellino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos di Milano e la polizia ferroviaria. La Direzione distrettuale antimafia della Procura di Milano e la Procura di Sondrio hanno aperto un'inchiesta per fare luce su quello che appare come l'ennesimo sabotaggio a un'infrastruttura strategica, utilizzata nelle scorse settimane per i collegamenti con le sedi olimpiche di Bormio e Livigno.