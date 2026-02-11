Questa mattina, sulla linea ferroviaria che collega Milano a Cortina, alcuni cavi sono stati incendiati. Si tratta di un atto doloso, confermato dalle prime indagini, anche se al momento non ci sono stati disagi per i treni. La polizia sta lavorando per identificare i responsabili e fare chiarezza sull’accaduto.

La scorsa notte, verso le 2, quindi quando non c’erano treni in circolazione, ignoti hanno colpito la linea ferroviaria nei pressi di Abbadia Lariana, alle porte di Lecco. Sette cavi di una centralina di scambio sono andati a fuoco: ne sono stati danneggiati 64 centimetri. Un episodio doloso, stando a quanto finora accertato, anche se non ci sono state conseguenze per il traffico ferroviario. Sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria e della Questura di Lecco. (ANSA) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Nuovo sabotaggio ferroviario, cavi incendiati sulla linea per Milano-Cortina

La polizia ha scoperto un nuovo sabotaggio sulla linea merci.

Questa mattina è stato scoperto un nuovo sabotaggio sulla linea merci.

