Ancora un sabotaggio sulla ferrovia delle Olimpiadi | altri cavi bruciati indaga la DDA

Un sabotaggio sulla ferrovia delle Olimpiadi ha causato l’incendio di alcuni cavi vicino alla stazione di Cosio Valtellino. La notte tra domenica e lunedì, sconosciuti hanno trafugato e incendiato materiali che alimentano il sistema di segnalazione, interrompendo temporaneamente il traffico. La polizia indaga per identificare i responsabili, mentre i tecnici lavorano per ripristinare l’impianto. Le autorità hanno avviato approfondimenti sulla natura dell’atto.

Colpita lunedì mattina la tratta Colico-Sondrio. Digos sul posto: tracce di combustibile liquido. Procure di Milano e Sondrio coordinano le indagini. Possibile azione emulativa dopo il caso Mandello La ferrovia delle Olimpiadi torna nel mirino. Ieri mattina, lunedì 23 febbraio, ignoti hanno colpito nuovamente la linea verso la Valtellina, questa volta nei pressi della stazione di Cosio Valtellino, lungo la tratta Colico-Sondrio. La Direzione distrettuale antimafia della Procura di Milano, già titolare del caso su Mandello, e la Procura di Sondrio hanno aperto un'inchiesta su quello che appare sempre più chiaramente come un nuovo episodio di sabotaggio alla rete ferroviaria lombarda, il terzo nel giro di due settimane sullo stesso asse strategico che durante le Olimpiadi Milano-Cortina - appena conclusesi - ha garantito i collegamenti con le sedi di gara di Bormio e Livigno. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Ancora allarme lungo la ferrovia. Bruciati cavi elettrici della linea. L’ipotesi di un altro sabotaggioL’incendio dei cavi elettrici lungo la ferrovia deriva probabilmente da un atto di sabotaggio, che ha causato interruzioni nel servizio e lasciato i pendolari senza trasporti per diverse ore.

Lecco, sabotaggio sulla linea ferroviaria delle Olimpiadi: bruciati i cavi della centralina di scambioNella notte tra lunedì e martedì, qualcuno ha sabotato la linea ferroviaria tra Lecco e Tirano.

Ancora sabotaggi sull'Alta Velocità, treni con ritardi fino a oltre due ore. Salvini: Boicottaggi criminaliPozzetti manomessi e cavi bruciati. Ancora sabotaggi sulla linea dell'Alta velocità che hanno mandato in tilt la circolazione dei treni con cancellazioni e ritardi fino a oltre due ore. A finire nel m ... ansa.it

Quello che sta accadendo alla linea ferroviaria ad alta velocità è un sabotaggio deliberato. Un atto vile, irresponsabile e pericoloso, compiuto sulla pelle dei cittadini e dei lavoratori. Colpire infrastrutture strategiche per “opporsi alle Olimpiadi” significa mettere x.com