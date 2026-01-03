Ztl piano sosta silente sulle ibride In vigore con un buco normativo

Il piano sosta di Ravenna introduce una ZTL silente per le ibride, caratterizzata da un vuoto normativo. Manca un divieto ufficiale o una regolamentazione chiara, lasciando spazio a interpretazioni e incertezze. Questa assenza di disposizioni formali crea un’incertezza nelle modalità di accesso e sosta, evidenziando l’importanza di chiarire rapidamente le norme per garantire un’applicazione trasparente e corretta del sistema.

Il nuovo piano della sosta di Ravenna nasce con un vuoto. Non un divieto esplicito, non una scelta formalizzata nero su bianco, ma un silenzio che pesa. Nella delibera avallata dal Servizio mobilità e viabilità di Palazzo Merlato, la “Disciplina della circolazione e della sosta”, la parola ibrido non compare mai. Un’assenza che sta diventando il cuore delle perplessità di molti cittadini, perché proprio da quel silenzio discende l’esclusione di fatto delle auto ibride dai benefici legati alla Ztl e alla sosta agevolata. Sebbene l’amministrazione comunale abbia rimarcato a mezzo stampa l’esclusione dei benefici fin qui goduti dai possessori di auto ibride, tecnicamente l’atto non ne vieta l’accesso alla Zona a traffico limitato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ztl, piano sosta silente sulle ibride. In vigore con un buco normativo Leggi anche: Nuovo piano della sosta: estensione zona blu e stop agevolazioni per auto ibride Leggi anche: Ztl Bologna, stop alle auto ibride dei non residenti: da quando Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ztl, piano sosta silente sulle ibride. In vigore con un buco normativo. Ztl, piano sosta silente sulle ibride. In vigore con un buco normativo - Cancellati i benefici senza un divieto esplicito, in deroga al Codice della strada che li prevede espressamente ... ilrestodelcarlino.it

Verso un nuovo Piano della Sosta: nuove regole e tariffe zona per zona - Lo prevede una determina del settore Mobilità e Trasporti a firma del dirigente Santi Domina e rappresenta ... siracusaoggi.it

Presentato il nuovo piano per la sosta a Ravenna - Le nuove aree in cui verrà introdotta la sosta a pagamento saranno le seguenti: via Venezia, via Giovanni Falier (nel tratto da via Venezia a circonvallazione Rotonda dei Goti), via Gastone de Foix, ... ravenna24ore.it

TRIS Siracusa. . Approvata, la revisione del Piano della Sosta. Missione impegnativa per una città come Siracusa, in cui la mobilità rimane uno dei principali punti critici - facebook.com facebook

Ravenna, il nuovo piano sosta fa discutere. LpRa: “Unico obiettivo è incamerare entrate”. FdI:“Il centro vessato” x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.