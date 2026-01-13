Verona ha un nuovo Piano della sosta Dalla Ztl in Veronetta alle tre fasce tariffarie concentriche tutte le novità

Verona ha approvato il nuovo Piano urbano della sosta, aggiornando un sistema rimasto invariato dal 1999. Il provvedimento introduce modifiche alla Ztl di Veronetta e presenta tre fasce tariffarie concentriche, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei parcheggi e la mobilità cittadina. La riforma rappresenta un intervento strategico per ottimizzare l’utilizzo degli spazi e facilitare gli spostamenti all’interno della città.

La città di Verona si prepara a riorganizzare in modo profondo la gestione della sosta. La giunta comunale ha infatti approvato quest'oggi, martedì 13 gennaio, il nuovo Piano urbano della sosta, uno strumento che aggiorna un impianto rimasto invariato dal 1999. Il provvedimento, secondo quanto. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Tutte le novità del nuovo piano della Protezione civile per il rischio idraulico Leggi anche: Un'assemblea pubblica per la presentazione del nuovo piano sosta e delle novità in centro storico Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Sfida politica tra quartieri e grandi opere sulla Verona vista dal sindaco Tommasi; VIDEO | Piano urbano della sosta: si parte dal riordino a Borgo Trento; Tommasi: «Casa, sicurezza e trasporto pubblico: più fondi da governo e Regione. Stadio? Urgente il commissario»; Alfa annuncia un concerto all'Arena di Verona. Verona ha un nuovo Piano della sosta. Dalla Ztl in Veronetta alle tre fasce tariffarie concentriche, tutte le novità - Via libera dalla giunta: «Più parcheggi per i residenti e maggior rotazione dei posti auto per una città più accessibile» ... veronasera.it

Piano della Sosta con scarico dei costi sui cittadini - Il nuovo Piano della sosta 2026 della giunta comunale di Verona è presentato come un intervento di razionalizzazione. giornaleadige.it

Ecco il Nuovo Piano Urbano della Sosta - Ecco il Nuovo Piano Urbano della Sosta dell'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari. giornaleadige.it

Roberto D’Amico è il nuovo Capo di Gabinetto della Questura di Verona, mentre Teresa Perna va alla direzione della Scuola Allievi Agenti di Peschiera del Garda. #veronanetwork - facebook.com facebook

Un nuovo portiere per il Verona #WelcomeBorghi #WeAreHellas #DaiVerona x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.