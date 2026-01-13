Verona ha un nuovo Piano della sosta Dalla Ztl in Veronetta alle tre fasce tariffarie concentriche tutte le novità

Verona ha approvato il nuovo Piano urbano della sosta, aggiornando un sistema rimasto invariato dal 1999. Il provvedimento introduce modifiche alla Ztl di Veronetta e presenta tre fasce tariffarie concentriche, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei parcheggi e la mobilità cittadina. La riforma rappresenta un intervento strategico per ottimizzare l’utilizzo degli spazi e facilitare gli spostamenti all’interno della città.

La città di Verona si prepara a riorganizzare in modo profondo la gestione della sosta. La giunta comunale ha infatti approvato quest'oggi, martedì 13 gennaio, il nuovo Piano urbano della sosta, uno strumento che aggiorna un impianto rimasto invariato dal 1999. Il provvedimento, secondo quanto. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

