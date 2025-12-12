Ariano Irpino nuovo cedimento alla ex discarica di Difesa Grande

A Ariano Irpino si è verificato un nuovo cedimento lungo un costone della vecchia discarica di Difesa Grande. L'evento si aggiunge a una serie di preoccupazioni riguardanti la stabilità dell'area, sottolineando la necessità di monitoraggi e interventi per garantire la sicurezza della zona e dei suoi abitanti.

Il cedimento si è verificato lungo un costone della vecchia discarica di Difesa Grande, ad Ariano Irpino. Un’area che già negli anni passati aveva mostrato segni di instabilità e che ora torna al centro dell’attenzione per un nuovo movimento franoso. La frana è avvenuta nel settore in cui, in. Avellinotoday.it Ariano Irpino, di nuovo aggredito il pizzaiolo già vittima di un pestaggio: trasportato in ospedale Ariano Irpino, di nuovo aggredito il pizzaiolo già vittima di un pestaggio: trasportato in ospedale - È stato nuovamente aggredito il pizzaiolo di Ariano Irpino già vittima di un pestaggio alcuni giorni fa. ilmattino.it Ad Ariano Irpino, il 18 dicembre, la cucina diventa un gesto che unisce e solleva. Anche qui L’Altra Cucina per un Pranzo d’Amore entra in carcere per trasformare una giornata qualunque in un momento di dignità, cura e speranza condivisa. A guidare ques - facebook.com facebook

Ariano Irpino - Nuovo cedimento a C.so Vittorio Emanuale

Video Ariano Irpino - Nuovo cedimento a C.so Vittorio Emanuale Video Ariano Irpino - Nuovo cedimento a C.so Vittorio Emanuale