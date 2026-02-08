Cadf ha annunciato di aver approvato un nuovo codice di condotta per i fornitori. Con questa mossa, l’azienda punta a integrare meglio i criteri ESG nelle sue attività e a rafforzare la sostenibilità lungo tutta la filiera. È un passo concreto verso una gestione più responsabile e trasparente.

Cadf compie un nuovo passo nel percorso di integrazione dei criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) nelle proprie attività, approvando e adottando il codice di condotta per i fornitori. "Le catene di fornitura rappresentano oggi una leva fondamentale per generare valore economico e impatti positivi sul piano sociale e ambientale. È proprio lungo la supply chain che si misura la capacità di un’impresa di rendere la sostenibilità parte integrante del proprio modello di business, garantendo al contempo continuità, qualità e affidabilità delle forniture. Ed è con questo obiettivo che Cadf ha definito un documento operativo che chiarisce in modo trasparente le aspettative nei confronti dei fornitori, richiedendo non solo il rispetto delle normative vigenti, ma anche l’adozione di comportamenti responsabili e proattivi per prevenire e ridurre impatti negativi su diritti umani, lavoro e ambiente", commenta la presidente di Cadf, Maira Passarella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cadf, nuovo passo verso la sostenibilità col codice per i fornitori

Approfondimenti su Cadf Forni

Il Comune di Montecchio ha recentemente attivato una casetta dell’acqua a Melezzole, offrendo un servizio di acqua potabile accessibile alla comunità locale.

Solvay ha aperto a Livorno il nuovo impianto per la produzione di silice bio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Cadf Forni

Argomenti discussi: Cadf, nuovo passo verso la sostenibilità col codice per i fornitori.

Cadf, nuovo passo verso la sostenibilità col codice per i fornitoriCadf compie un nuovo passo nel percorso di integrazione dei criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) nelle proprie attività, approvando e adottando il codice di condotta per i fornitori. Le ... ilrestodelcarlino.it

Nuovo Codice di Condotta Fornitori CADF CADF ha redatto il nuovo Codice di Condotta Fornitori 2025, un documento che traduce i valori del nostro Codice Etico in regole concrete per una catena di fornitura responsabile, trasparente e sostenibile. Un codi facebook