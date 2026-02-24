nuovi marciapiedi resta il problema del fosso putrido

Lavori in corso per i nuovi marciapiedi in Strada Case Bruciate, causa la richiesta del Quartiere 8 di migliorare la sicurezza pedonale. Il progetto, dal costo di 35mila euro, prevede la trasformazione delle banchine esistenti in un camminamento più stabile e accessibile. Tuttavia, il problema del fosso putrido rimane irrisolto e rappresenta un ostacolo per la sicurezza dei residenti. I lavori continueranno nei prossimi giorni, mentre si cerca una soluzione anche per questa criticità.

Un nuovo marciapiede per il quartiere di Case Bruciate. Nei giorni scorsi sono partiti i lavori (in Strada Case Bruciate, la via centrale della frazione, foto) per la realizzazione del nuovo marciapiede: costo complessivo 35mila euro, e nei piani del Comune, "come richiesto dal Quartiere 8, trasformerà le attuali banchine in un camminamento pedonale, sicuro e funzionale per i residenti. Inoltre, verrà resa definitiva anche la strettoia – in corrispondenza del ponte – che da tempo era provvisoria", hanno spiegato il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Manutenzioni, Mila Della Dora. Il ponte sul fosso di cui si parla è all’ingresso della frazione ed ha una vecchia balaustra arrugginita da decenni, mai sostituita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Poppi, nuovi marciapiedi a CampaldinoA Poppi, a Campaldino, sono stati realizzati nuovi marciapiedi nell’ambito di un intervento comunale completato in circa due mesi.

