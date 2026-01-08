Poppi nuovi marciapiedi a Campaldino

A Poppi, a Campaldino, sono stati realizzati nuovi marciapiedi nell’ambito di un intervento comunale completato in circa due mesi. L’operazione mira a migliorare la sicurezza e la fruibilità della zona, offrendo un percorso più agevole per pedoni e residenti. L’amministrazione comunale ha portato a termine i lavori con l’obiettivo di valorizzare e rendere più accessibile l’area, rispettando i tempi previsti.

Arezzo, 8 gennaio 2026 – . La zona di Campaldino a Poppi ha dei marciapiedi nuovi, grazie all'intervento del comune concluso in circa due mesi di lavori. Lo annuncia così il Sindaco Federico Lorenzoni: "Un lavoro realizzato in circa due mesi che avrà un grande impatto sulla popolazione. I marciapiedi in questione, infatti, mettono in sicurezza quasi mezzo chilometro di strada provinciale, collegando tutte le abitazioni esistenti al centro abitato". L'investimento complessivo su questo progetto che coinvolge circa 500 metri di strada, è stato di 70 mila euro.

