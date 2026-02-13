Insegne commerciali il Campidoglio rivede le regole | ecco come dovranno essere

Il Campidoglio ha deciso di rivedere le regole sulle insegne commerciali dopo aver ricevuto numerose lamentele da parte di commercianti e cittadini. La proposta di nuovo regolamento mira a facilitare le autorizzazioni e a rendere più visibili le attività, eliminando le procedure troppo complesse. I municipi stanno ora valutando le modifiche, tra cui l’introduzione di dimensioni più chiare e criteri più semplici per l’installazione.

L'assemblea capitolina ha scritto un nuovo regolamento per le insegne. Dal municipio I presentata una valanga di prescizioni in difesa del decoro e del paesaggio urbano Nuove regole per le insegne delle attività commerciali. È al vaglio dei municipi la proposta del nuovo regolamento che, nelle intenzioni dell'assemblea capitolina, dovrebbe comportare semplificazioni e maggiore chiarezza. "Non c'è alcun 'liberi tutti', tantomeno nel centro storico. Vogliamo, al contrario, introdurre regole più chiare e stringenti per tutelare il decoro urbano, non certo per eliminarlo" hanno spiegato i consiglieri capitolini Valerio Casini e Francesca Leoncini.