Voragine a Bagnoli riaperta la strada | l' intervento dei tecnici

Dopo il crollo di ieri, oggi via Nuova Bagnoli è stata riaperta al traffico. I tecnici hanno lavorato tutta la notte per ripristinare la strada e oggi pomeriggio la carreggiata è stata di nuovo percorribile. La zona era rimasta chiusa per sicurezza, ma ora i veicoli possono tornare a passare senza problemi.

È stata riaperta al transito veicolare via Nuova Bagnoli, all'altezza del civico 598, a seguito del completamento dei lavori di ripristino della sede stradale dopo lo sprofondamento avvenuto ieri. Lo rende noto il Comune di Napoli, sottolineando che "per garantire la massima sicurezza, sono state effettuate verifiche approfondite da parte di ABC sulla rete idrica e fognaria, e di Italgas per la verifica degli impianti di distribuzione del metano. Accertamenti che hanno dato esito negativo, escludendo anomalie o danni agli impianti. Il servizio di Pronto Intervento Urbano di Napoli Servizi "ha lavorato ininterrottamente per risolvere l'emergenza e dalle ore 19:00 di oggi, 30 gennaio, è stata autorizzata la riapertura della strada nei due sensi di marcia".🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Bagnoli Viabilità

Questa mattina, una grande voragine si è aperta in via Nuova Bagnoli, proprio al centro della carreggiata.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bagnoli Viabilità

Argomenti discussi: Voragine a Bagnoli, dove passano i tir dell’America’s Cup: strada chiusa e traffico bloccato; Napoli, voragine a Bagnoli: a breve la riapertura; Napoli, si apre voragine a Bagnoli: stop ai tir diretti al cantiere dell'America's Cup; Napoli, voragine a Bagnoli: a breve la riapertura.

Voragine a Bagnoli, strada riaperta alla circolazione: ripristinato il tratto interrottoÈ’ stata riaperta al transito veicolare via Nuova Bagnoli, all’altezza del civico 598, a seguito del completamento dei lavori di ripristino della ... ilmattino.it

Napoli, voragine a Bagnoli: stop ai tir diretti al cantiere dell'America's CupL'imprevisto ha costretto le autorità locali a bloccare il traffico, imponendo lo stop anche per i camion che sono diretti al cantiere dell'America's Cup e che trasportano massi e pietrisco Una voragi ... tg24.sky.it

#Napoli - Ripristinata la voragine in #ViaNuovaBagnoli -riaperta la strada al transito veicolare. #Viabilita #Abc #Bagnoli #Strada #Auto #NanoTV - facebook.com facebook

Napoli– Una profonda voragine al centro della carreggiata ha paralizzato via Bagnoli questa mattina, mandando in tilt la viabilità del quartiere e colpendo direttamente la logistica delle grandi opere. Il cedimento strutturale ha imposto lo stop immediato al trans x.com