Furgone in fiamme in piazza Crispi | area delimitata e intervento dei Vigili del Fuoco

Nel primo pomeriggio di lunedì 15 dicembre, un furgone Iveco Daily è stato avvolto dalle fiamme in piazza Crispi. L’incendio ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno delimitato l’area per mettere in sicurezza la zona. L’accaduto ha suscitato attenzione tra i passanti e ha comportato temporanei disagi nel centro cittadino.

È accaduto nel primo pomeriggio di lunedì, 15 dicembre, intorno alle 15. Un furgone, un Iveco Daily, è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme mentre si trovava in piazza Crispi, precisamente nell'area della piazza compresa tra corso Vercelli e corso Vigevano. Non è chiaro al momento quale sia.

