Legge regionale sul turismo Confesercenti | Fase nuova per gli affitti brevi

La recente decisione della Corte costituzionale di respingere il ricorso del Governo sulla legge regionale sul turismo segna un nuovo inizio per il settore degli affitti brevi. Accolta con favore da Confesercenti e altre associazioni di categoria, questa svolta rappresenta un passo importante verso una regolamentazione più chiara e stabile, dopo mesi di incertezza che avevano coinvolto imprese e operatori.

© Lanazione.it - Legge regionale sul turismo. Confesercenti: "Fase nuova per gli affitti brevi" Accolta dalle associazioni di categoria come un nuovo punto di partenza, la decisione della Corte costituzionale di respingere il ricorso del Governo contro la legge regionale sul turismo, è arrivata dopo mesi di sostanziale stallo che avevano coinvolto direttamente imprese e operatori del settore. "Da marzo, dopo il ricorso del Governo, si era aperta una fase che aveva dato adito a svariate supposizioni e rallentato le scelte di imprese, cittadini e amministratori – commenta Antonio Munafò, presidente provinciale Assohotel Siena –. Il punto fermo messo dalla Corte costituzionale in questo senso segna una svolta, che chiama tutti ad una interpretazione costruttiva e consapevole". 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Affitti brevi, l’Emilia-Romagna ha una nuova legge: "Modello che garantisce il diritto all’abitare" Leggi anche: Nuovi strumenti urbanisitici per "gestire" gli affitti brevi, parte l'iter della legge regionale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Assohotel Confesercenti Siena: turismo, fase nuova per gli affitti brevi; Legge regionale sul turismo. Confesercenti: Fase nuova per gli affitti brevi; Turismo in Toscana, fine dell’incertezza: ora si governa davvero il fenomeno dei B&B; Turismo in provincia di Siena: un decalogo per il 2026. Legge regionale sul turismo. Confesercenti: "Fase nuova per gli affitti brevi" - Munafò, presidente Assohotel: "Punto fermo dalla Corte costituzionale. lanazione.it

Legge regionale sul turismo: "Aspettiamo i numeri del 2025 e prenderemo i provvedimenti" - L’assessore Santini parla dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha respinto il ricorso del Governo "Aspettiamo di conoscere quante strutture vocate agli affitti brevi e quelle registrate dop ... msn.com

Turismo, Federalberghi Toscana soddisfatta dopo la sentenza - Property Managers Italia: “Sentenza Consulta avrà effetto- nove.firenze.it

Confesercenti Bene la nuova legge regionale sulle agenzie di viaggio

La legge regionale toscana consente ai comuni di introdurre limiti specifici per le locazioni turistiche brevi. La Corte Costituzionale conferma la legittimità della norma, rafforzando la governance locale del turismo - facebook.com facebook

Legge regionale sul #salariominimo: più che un attacco al #governoMeloni mi pare si stia prefigurando un attacco al sindacato e al suo ruolo. #Puglia #appalti #consulta Ne ho parlato a @LaGazzettaWeb x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.