Trasporti nuova legge nel mirino Gli Ncc contro la riforma regionale | Più sanzioni e costi Ma solo per noi

La protesta degli Ncc si fa sentire. Dopo aver incontrato l’assessore Franco Lucente, che aveva promesso un testo diverso, ora si trovano di fronte a sanzioni e costi più alti. Gli operatori contestano le nuove regole, che secondo loro colpiscono solo loro, e sono pronti a battagliare. La tensione cresce mentre la Regione spinge avanti la riforma, lasciando gli autisti su tutte le furie.

"Ci sentiamo presi in giro. Abbiamo incontrato l'assessore regionale Franco Lucente prima che fosse varata la nuova legge lombarda sui trasporti e ci aveva illustrato un testo diverso rispetto a quello poi approvato. La versione definitiva del provvedimento non reca traccia delle garanzie che ci erano state date e penalizza pesantemente la nostra categoria". Parole di Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti, associazione per il trasporto privato di noleggio con conducente (Ncc) e bus turistici. "Domani (oggi per chi legge ndr) – annuncia – ci ritroveremo in assemblea: stiamo pensando di organizzare una manifestazione di protesta in occasione delle Olimpiadi ".

