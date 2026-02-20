Tunnel aerodinamico | la rivoluzione dell' ala anteriore in F1

Durante le prove, la Racing Bulls ha sperimentato un nuovo tunnel aerodinamico che ha rivoluzionato il design dell’ala anteriore in F1. La causa principale di questa innovazione è stata l’introduzione di regolamenti più stringenti, che hanno spinto i team a cercare soluzioni più efficienti. La squadra ha modificato la forma e i materiali dell’ala, ottenendo un miglioramento significativo nella stabilità in curva e nell’efficienza del carico aerodinamico. Ora, si osserva un cambiamento evidente nelle strategie di sviluppo.

Questo resoconto sintetico esamina gli sviluppi aerodinamici osservati dalla Racing Bulls durante le prove, con attenzione alle nuove regole che guidano le monoposto agile. Sono evidenziati i cambiamenti sull'ala anteriore, l'approccio alla gestione dell'effetto outwash e le soluzioni tecniche introdotte in Bahrain e Barcellona, senza rivelare riflessioni estranee ai dati riportati dalle sessioni di test. Il regolamento esterno della paratia laterale consente il montaggio di un footplane e di un secondo profilo posizionato vicino all'endplate. In questo contesto, le squadre stanno esplorando modi per incrementare l'effetto outwash, ovvero spingere il flusso oltre la ruota anteriore per influenzare la dinamica aerodinamica della vettura.