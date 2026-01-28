Una nuova farmacia comunale nel territorio cascinese | sorgerà a Zambra

A Zambra stanno per aprire una nuova farmacia comunale. La struttura sorgerà in via Cammeo, vicino alla chiesa. I lavori sono ormai in avanzato stato e l’apertura è prevista nel prossimo futuro. La comunità locale aspetta con entusiasmo questa novità, che offrirà un punto di riferimento in più per i servizi sanitari del quartiere.

Zambra è pronta ad accogliere la sua farmacia, che sorgerà in via Cammeo nell'area a fianco della chiesa. Entro la fine di marzo aprirà una struttura provvisoria per attivare il servizio e contestualmente inizieranno i lavori per la realizzazione, ex novo, di quella definitiva che dovrebbe diventare operativa nel prossimo inverno. "L'apertura della farmacia di Zambra - sottolinea Marco Ruocco, amministratore unico di Sogefarm - rappresenta per noi un passo di fondamentale importanza per la storia di Sogefarm e un impegno concreto verso il territorio e la comunità. Crediamo in una Farmacia dei Servizi sempre più vicina ai cittadini, non solo come luogo di distribuzione del farmaco, ma come presidio di salute, ascolto e prevenzione.

