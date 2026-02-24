L’allestimento della farmacia provvisoria di Zambra nasce dalla necessità di garantire servizi farmaceutici alla comunità, dopo il crollo di una struttura vicina. Operatori e tecnici lavorano intensamente per completare l’allestimento entro fine marzo. La farmacia offrirà assistenza immediata mentre si avvia la costruzione della nuova sede. La comunità potrà così contare su un punto di riferimento durante il periodo di transizione. La struttura sarà accessibile a tutti nei prossimi giorni.

Sarà operativa verso la fine di marzo, in attesa della struttura definitiva di nuova realizzazione attesa per il prossimo inverno E' iniziato l'allestimento della farmacia provvisoria di Zambra, che sarà operativa entro la fine di marzo e che inizierà a erogare servizi in attesa della costruzione della nuova struttura. Il container è posizionato e in questi giorni le ditte stanno montando gli arredi: scaffali, bancone, magazzino, tutto il necessario per poter ospitare i prodotti farmaceutici e poter diventare una struttura operativa di circa 60 metri quadrati. "Con l'allestimento della struttura provvisoria, iniziamo a intravedere l'avvio di un servizio essenziale per Zambra e le aree d'intorno - ha detto il sindaco Michelangelo Betti durante il sopralluogo fatto insieme a Cristiana Simonelli, coordinatrice delle farmacie Sogefarm - il posizionamento del container e l'avvio del montaggio degli arredi sono passi concreti verso l'apertura entro la fine di marzo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Cascina, presentata la nuova farmacia di ZambraCascina si prepara ad aprire una nuova farmacia.

Una nuova farmacia comunale nel territorio cascinese: sorgerà a ZambraA Zambra stanno per aprire una nuova farmacia comunale.

