Nuova attività a Piediluco che profuma di rinascita | Innovazione ed identità per diventare un punto di riferimento

Sadri, Zaha, Edona, Ermonda ed Edmond avviano un nuovo progetto a Piediluco, motivati dalla volontà di rilanciare l’attività familiare. La famiglia ha deciso di aprire l’Angolo del Gusto nella stessa location dove per anni ha operato un noto ristorante, puntando su un mix tra tradizione e innovazione. La scelta di questa sede nasce dal desiderio di mantenere viva la memoria di un passato gastronomico e di creare un punto di riferimento locale. La riapertura è prevista a breve.

Una ripartenza che profuma di rinascita per Sadri, Zaha, Edona, Ermonda ed Edmond. Una intera famiglia (papà, mamma ed i tre figli) è in procinto di inaugurare il nuovo progetto imprenditoriale denominato l’Angolo del Gusto, nella medesima location dove per anni ‘Peppe Scappa’ aveva deliziato i palati di migliaia di clienti. Alla redazione di www.ternitoday.it spiegano che: “Abitiamo a Piediluco da oltre venticinque anni. In precedenza avevamo gestito un ristorante a Marmore. Una splendida esperienza terminata, non per nostra volontà, dopo dodici anni. Esperienza davvero motivante poiché si lavora per sé stessi ma anche la famiglia. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Terni, Katia riapre storica attività commerciale: “Un punto di riferimento per l’intero quartiere” Fi: Battistoni, 'don Sturzo punto riferimento rafforza nostra identità'Il 18 gennaio 1919, Don Luigi Sturzo fondò il Partito Popolare Italiano, segnando un momento importante nella storia politica del Paese.