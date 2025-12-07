Terni Katia riapre storica attività commerciale | Un punto di riferimento per l’intero quartiere
Una storica attività commerciale torna a rivivere. Il merito va ascritto a Katia Di Marco che ha deciso di rilevare ‘La Tana del bucaniere’. L’imprenditrice annovera diverse esperienze pregresse nel settore della ristorazione e lavorava come dipendente nel locale collocato nel cuore del quartiere. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
