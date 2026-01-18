Fi | Battistoni ' don Sturzo punto riferimento rafforza nostra identità'

Il 18 gennaio 1919, Don Luigi Sturzo fondò il Partito Popolare Italiano, segnando un momento importante nella storia politica del Paese. La sua figura rappresenta un punto di riferimento che ha contribuito a rafforzare l’identità democratica e cattolica dell’Italia. Questo anniversario ricorda l’importanza di valori come la partecipazione e il senso civico, fondamentali per la vita democratica moderna.

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Il 18 gennaio del 1919 Don Luigi Sturzo fondava il Partito popolare italiano. La sua lezione è ancora utile in tempi complessi come quelli attuali, in cui l'orientamento valoriale è necessario per leggere e affrontare i cambiamenti. La politica intesa come impegno a favore della comunità, il concetto di ‘popolo' come insieme articolato e plurale di persone con i loro bisogni e le loro aspettative, la centralità sociale del lavoro e dell'impresa, la libertà connessa alla responsabilità dell'individuo sono dei pilastri ideali che ispirano, da sempre, Forza Italia”. Lo afferma il deputato e responsabile Organizzazione di Forza Italia Francesco Battistoni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Don Lorenzo Lazzaroni non ce l'ha fatta: addio al sacerdote punto di riferimento a San Severino stroncato da un'ischemia

La comunità di San Severino Marche si congeda con tristezza da don Lorenzo Lazzaroni, sacerdote di 65 anni, scomparso a causa di un’ischemia. Figura di riferimento per molti, lascia un vuoto nel cuore di chi lo conosceva. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità locale.

Il 18 gennaio ricordiamo Don Luigi Sturzo. Con il Partito Popolare Italiano ha promosso una politica di partecipazione, responsabilità e comunità. “Un programma non si inventa, si vive”: un invito attuale a mettere al centro persone e bene comune. x.com