La Dottoressa Camajani ha spiegato che aumentare il consumo di legumi aiuta a migliorare le prestazioni nel nuoto. Lo studio pubblicato su Nutrients rivela che consumare sei porzioni di legumi a settimana rafforza l’idratazione delle cellule, sostiene il sistema nervoso autonomo e favorisce l’adattamento all’allenamento. Questi risultati suggeriscono che integrare legumi nella dieta può avere effetti positivi sulla performance degli atleti. La ricerca si basa su un campione di nuotatori professionisti.

Avendo ormai imparato a capire, grazie al nostro nutrizionistamistista azzurro Lorenzo Tarocchi, quanto una dieta sana e controllata possa influenzare le prestazioni di un nuotatore, dall'amatore, al master, al campione, abbiamo scoperto una ricerca che pone in evidenza i vantaggi prestazionali conseguenti a un maggior consumo di legumi. Ce lo racconta la Dottoressa Elisabetta Camajani, ricercatrice dell'Università Telematica San Raffaele Roma e autrice dello studio pubblicato su Nutrients, firmato insieme al Dottor Valerio Caporali e al Professor Mauro Lombardo. Il gruppo ha seguito per cinque mesi 39 nuotatori competitivi tra adolescenti e giovani adulti, monitorando i cambiamenti nel loro organismo con un aumento del consumo di legumi all'interno della dieta mediterranea.

