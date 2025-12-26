Nuoto Sub Faenza prestazioni in crescita per i nuotatori alla Coppa Caduti di Brema
Il Nuoto Sub Faenza ha fornito una buona prestazione di squadra domenica 21 dicembre a Riccione in vasca corta da 25 metri nella prima e nella seconda parte della Fase Regionale della Coppa “Caduti di Brema” di nuoto, importante competizione dove gli appartenenti alle categorie Ragazzi, Juniores. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Allo Stadio del nuoto torna la tradizionale Coppa Brema, in vasca 600 atleti
Leggi anche: Nuoto. Coppa Brema per il team NS Emilia. Ragazze al secondo posto del podio
Nuoto Sub Faenza, prestazioni in crescita per i nuotatori alla Coppa Caduti di Brema - Nella classifica regionale i maschi si posizionano al 18° posto, mentre le ragazze si piazzano al 13° sulle 28 società iscritte ... ravennatoday.it
Nuoto Sub Faenza: Stefano Schiumarini è vicecampione italiano di nuoto Master nei 100 dorso - Tre atleti Master del Nuoto Sub Faenza hanno preso parte ai Campionati Italiani indoor, disputati a Torino dal 6 all’8 dicembre in vasca corta da 25 ... ravennanotizie.it
Nuoto Sub Faenza: i Master del nuoto tornano con 34 medaglie dal Trofeo “Endas” di Ravenna - Inarrestabili i Master faentini del nuoto fanno una nuova raccolta di medaglie: questa volta alla piscina comunale “Gianni Gambi” di Ravenna nelle gare ... ravennanotizie.it
Piscina Faenza. Tabitha Meeks · Ready For Christmas. Da oggi partono gli orari natalizi! Se non li hai ancora visti, consultali qui www.piscinafaenza.com I corsi di nuoto riprenderanno regolarmente dal 7 gennaio Nel frattempo,godiamoci questo - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.