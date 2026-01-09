Emergenza pronto soccorso Cesetti Pd incalza la maggioranza | Basta propaganda servono interventi immediati
La situazione dei pronto soccorso nelle Marche è diventata critica, richiedendo interventi tempestivi. Cesetti del Pd invita la maggioranza a superare le polemiche e a concentrarsi su soluzioni concrete, evidenziando la necessità di affrontare immediatamente le criticità che da anni si sono accumulate. La condizione attuale mette a rischio l’assistenza e la sicurezza dei cittadini, rendendo urgente un’azione decisiva e condivisa.
ANCONA – «La situazione dei pronto soccorso marchigiani, già drammaticamente degenerata negli ultimi cinque, è arrivata ormai a una situazione insostenibile. È sotto gli occhi di tutti come queste strutture, nonostante l’abnegazione e il senso di responsabilità del personale sanitario, non. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Martedì 13 gennaio il primo Consiglio regionale del 2026.
