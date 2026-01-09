Emergenza pronto soccorso Cesetti Pd incalza la maggioranza | Basta propaganda servono interventi immediati

La situazione dei pronto soccorso nelle Marche è diventata critica, richiedendo interventi tempestivi. Cesetti del Pd invita la maggioranza a superare le polemiche e a concentrarsi su soluzioni concrete, evidenziando la necessità di affrontare immediatamente le criticità che da anni si sono accumulate. La condizione attuale mette a rischio l’assistenza e la sicurezza dei cittadini, rendendo urgente un’azione decisiva e condivisa.

Cesetti: “Peggiora drammaticamente la situazione nei pronto soccorso. La giunta regionale la smetta di fare propaganda" - Cesetti: “Peggiora drammaticamente la situazione nei pronto soccorso. corrierenews.it

Caos Pronto Soccorso, Pesiri: basta con l’immobilismo, sperimentare nuove modalità di gestione dell’emergenza - E' Fabrizio Pesiri del Comitato Civico Irpino a rilanciare sull'emergenza al Pronto Soccorso del Moscati di Avellino. corriereirpinia.it

Emergenza sanità a Salerno: Gianfranco Valiante denuncia il collasso del Pronto Soccorso del Ruggi, tra ambulanze bloccate in coda e la drammatica carenza di posti letto - facebook.com facebook

Influenza, a Bari assalto ai Pronto soccorso. I medici: emergenza per letti e respiratori - News x.com

