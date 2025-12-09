Maxi concorso da 327 posti nei Ministeri | assunzioni a tempo indeterminato per laureati

È stato pubblicato il maxi concorso RIPAM per 327 posti a tempo indeterminato, rivolto a laureati con profili giuridico-amministrativi. Le assunzioni coinvolgono tre ministeri strategici della Pubblica Amministrazione: MIT, MIMIT e MLPS. L’opportunità rappresenta un'importante occasione di carriera per coloro che desiderano lavorare nel settore pubblico.

Concorso da 327 posti: l'occasione più attesa per laureati e profili giuridico-amministrativi. È online sul Portale Unico del Reclutamento InPA il nuovo concorso RIPAM per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 327 funzionari destinati a tre dicasteri strategici della Pubblica Amministrazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS). Una selezione definita cruciale, attesa da mesi e rivolta a laureati appartenenti a differenti percorsi formativi, con un meccanismo semplificato e senza prova orale.