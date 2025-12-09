Maxi concorso da 327 posti nei Ministeri | assunzioni a tempo indeterminato per laureati
È stato pubblicato il maxi concorso RIPAM per 327 posti a tempo indeterminato, rivolto a laureati con profili giuridico-amministrativi. Le assunzioni coinvolgono tre ministeri strategici della Pubblica Amministrazione: MIT, MIMIT e MLPS. L’opportunità rappresenta un'importante occasione di carriera per coloro che desiderano lavorare nel settore pubblico.
Concorso da 327 posti: l’occasione più attesa per laureati e profili giuridico-amministrativi. È online sul Portale Unico del Reclutamento InPA il nuovo concorso RIPAM per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 327 funzionari destinati a tre dicasteri strategici della Pubblica Amministrazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS). Una selezione definita cruciale, attesa da mesi e rivolta a laureati appartenenti a differenti percorsi formativi, con un meccanismo semplificato e senza prova orale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Sanità: iniziato il maxi-concorso. Infermieri, in tremila per 124 posti. Assunzione per uno ogni venticinque
Concorso Inps e Inail, 448 posti a tempo indeterminato: come candidarsi
Micaela, che ha vinto il concorso a scuola: “Non ci sono posti e sono ancora costretta a fare la supplente”
Asst Melegnano e Martesana: concorso per 20 posti da infermiere: L’Asst Melegnano e Martesana ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di 20 posti da infermiere, di cui 10 riservati ai volontari delle forze armate. Per can - facebook.com Vai su Facebook
Concorso funzionari nei Ministeri, 327 posti a tempo indeterminato: bando, requisiti e domande. Tutto quello che c'è da sapere - È disponibile sul Portale Unico del Reclutamento il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, su base territoriale, per l’assunzione di 327 funzionari a tempo pieno ... Lo riporta msn.com
