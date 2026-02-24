Novo Nordisk farmaco anti-obesità fallisce obiettivo | è meno efficace di quello di Eli Lilly

Novo Nordisk ha annunciato che il farmaco anti-obesità CagriSema, combinazione di cagrilintide e semaglutide, non ha raggiunto l’obiettivo principale nello studio di fase 3 'Redefine 4'. I ricercatori hanno misurato l’efficacia del farmaco, somministrato una volta alla settimana, su un campione di pazienti, ma i risultati mostrano che è meno efficace rispetto a quello di Eli Lilly. La società ha deciso di approfondire i dati raccolti per valutare i prossimi passi.

(Adnkronos) – Il mix anti-obesità CagriSema* della danese Novo Nordisk, una combinazione a dose fissa di cagrilintide 2,4 mg e semaglutide 2,4 mg, ha fallito l'obiettivo principale nello studio clinico di fase 3 'Redefine 4' della durata di 84 settimane, che ha valutato il nuovo farmaco sperimentale – somministrato sottocute 1 volta a settimana –.