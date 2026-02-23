Obesità | Novo Nordisk perde la sfida Usa titolo crolla dell’8%

Il titolo di Novo Nordisk ha subito un calo dell’8% dopo che il farmaco anti-obesità ha perso una sfida importante negli Stati Uniti. La causa principale è stata una decisione di regolatori americani di approvare un nuovo trattamento concorrente. Le azioni della società sono scese bruscamente, riflettendo le preoccupazioni degli investitori. La perdita di quote di mercato ha fatto crollare il valore dell’azienda in borsa in un solo giorno.

Novo Nordisk travolta in Borsa: il farmaco anti-obesità perde la sfida con il rivale Usa Un giorno nero per Novo Nordisk. Il gigante farmaceutico danese ha il proprio titolo crollare dell'8% a Copenaghen, toccando un minimo di 268 corone. La causa? I risultati deludenti del farmaco anti-obesità CagriSema, che in uno studio clinico ha mostrato un'efficacia inferiore rispetto al principale concorrente statunitense. La notizia ha scatenato una reazione immediata degli investitori, che ora guardano con preoccupazione alle prospettive future dell'azienda. Lo studio clinico, che ha coinvolto 809 persone con obesità e comorbidità, ha confrontato CagriSema con il farmaco Tirzepatide di Eli Lilly.