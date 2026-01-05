Novara dopo oltre 50 anni chiude il barbiere Tonino in città

A Novara, dopo oltre mezzo secolo di attività, il barbiere Antonio Biasco, conosciuto come Tonino, ha chiuso definitivamente il suo negozio nel centro storico. Poco prima di Natale, ha eseguito il suo ultimo taglio, segnando la fine di una lunga storia di servizio alla comunità. La chiusura rappresenta un momento di riflessione sulla tradizione e sulla continuità delle attività locali nel cuore della città.

Una storia di oltre 50 anni. Poco prima di Natale ha chiuso i battenti per sempre un'altra attività del centro storico: il barbiere Antonio Biasco, per tutti Tonino, ha eseguito il suo ultimo taglio di capelli.Un'attività durata 53 anni con generazioni di novaresi che sono passati da lui. E così. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

