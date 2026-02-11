Grazie a Dio non devo spazzare | la storia di Daniel Casper skip del Team Usa di curling affetto dalla sindrome di Guillain-Barr

Daniel Casper, il campione di curling statunitense, ha vissuto un momento difficile. Dopo aver contratto la sindrome di Guillain-Barr, si è trovato a chiedersi se avrebbe mai più potuto camminare. Ora, con il supporto dei medici e la sua determinazione, sta combattendo per tornare in pista.

C’è stato un momento, non molto tempo fa, in cui Daniel Casper fissava il soffitto della sua stanza chiedendosi se avrebbe mai più camminato normalmente. Altro che lanciare una pietra su una lastra di ghiaccio. Era la primavera del 2024 e il suo corpo, improvvisamente, aveva smesso di rispondere. Le mani non obbedivano, le gambe tremavano, il dolore era continuo. La diagnosi arrivò dopo mesi di paura: sindrome di Guillain-Barré, una rara patologia neurologica in cui il sistema immunitario attacca i nervi del corpo. Per uno skip di curling, il cervello e le mani della squadra, sembrava una sentenza definitiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nel marzo 2024, Daniel è un giovane talento del curling americano in piena ascesa. All'improvviso, inizia a sentire uno strano formicolio ai piedi e alle mani. In meno di 72 ore, la situazione precipita: perde la forza nelle gambe, poi la capacità di stare in piedi, f - facebook.com facebook