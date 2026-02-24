Nordio | Se vince il No l’ala estrema della magistratura ipoteca la politica

Nordio ha dichiarato che un risultato negativo al referendum favorirebbe le fazioni più radicali della magistratura, mettendo a rischio l’equilibrio tra poteri. La sua opinione si basa sulla convinzione che il “No” rafforzerebbe le influenze più dure di alcuni giudici, ostacolando il processo decisionale politico. Questa posizione ha attirato l’attenzione di molti osservatori, che continuano a seguire con interesse gli sviluppi della campagna referendaria.

«Con un “Sì” le cose cambierebbero in meglio con la magistratura, ma se dovesse vincere il “No” sarebbe una vittoria dell’ala estrema della magistratura, che ipotecherebbe la politica». Così il ministro della Giustizia al Forum Ansa. «Se dovesse vincere un “No” — prosegue Nordio — temo che, politicizzandosi il referendum anche attraverso l’intervento molto forte della magistratura, e come temo continui a fare, la politica in generale sarebbe sconfitta. La magistratura, forte di una vittoria alla quale ha conferito un forte significato politico, si sentirebbe nella facoltà di continuare l’ipoteca sulla politica». 🔗 Leggi su Laverita.info

Referendum, Nordio: "Se vince il no, l'ala estrema della magistratura ipotecherà la politica"Carlo Nordio sostiene che un possibile risultato negativo al referendum potrebbe rafforzare le pressioni dell'ala più radicale della magistratura sulla politica.

Referendum, ora Nordio teme la rimonta: “Se vince il No l’ala estrema della magistratura ipotecherà la politica”Nordio afferma che una vittoria del No al referendum rischia di rafforzare l’influenza dell’ala estremista della magistratura, che potrebbe ostacolare il ruolo della politica.

Contro la riforma Nordio scende in campo Gratteri, procuratore della Repubblica di Napoli

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Nordio al Forum ANSA: Se vince il No, l'ala estrema della magistratura ipoteca la politica; Referendum, ora Nordio teme la rimonta: Se vince il No l'ala estrema della magistratura ipotecherà la politica; Referendum, Piantedosi e Nordio: Se vince il No nessuna ricaduta sul governo; Referendum, Nordio: Con il sì salterà il sistema delle correnti in magistratura.

Referendum, ora Nordio teme la rimonta: Se vince il No l’ala estrema della magistratura ipotecherà la politicaUna vittoria del No al referendum non sarebbe una vittoria del centrosinistra, ma dell’ala estrema della magistratura che ipotecherebbe la politica. Nel giorno in cui un sondaggio dà i contrari in v ... ilfattoquotidiano.it

Referendum sulla giustizia, Nordio: Se vince il No, rischio di squilibrio tra magistratura e politicaIl ministro della Giustizia Carlo Nordio lancia un appello a riportare il confronto sui contenuti in vista del referendum di fine marzo sulla riforma della giustizia, mettendo in guardia dalle possibi ... online-news.it

Referendum, secondo Ixe il No sarebbe in vantaggio di sei punti. Nordio: “Sono arcisicuro, vince il Sì”. Di Antonella Mascali x.com

Referendum, Nordio: "Abbiamo tutti esagerato nei toni". Il Guardasigilli al forum ANSA: "Sono sicuro che vinceremo" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2026/02/23/nordio-al-forum-ansa-la-riforma-non-limita-lautonomia-della-magistratura_ecf7959b - facebook.com facebook