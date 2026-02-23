Referendum ora Nordio teme la rimonta | Se vince il No l’ala estrema della magistratura ipotecherà la politica

Nordio afferma che una vittoria del No al referendum rischia di rafforzare l’influenza dell’ala estremista della magistratura, che potrebbe ostacolare il ruolo della politica. Secondo il ministro, se il risultato favorisce il No, le spinte più radicali nel sistema giudiziario potrebbero mettere in difficoltà le decisioni del governo. La paura di una possibile destabilizzazione si fa più forte tra chi teme ripercussioni sul funzionamento delle istituzioni.

Una vittoria del No al referendum “non sarebbe una vittoria del centrosinistra, ma dell’ ala estrema della magistratura che ipotecherebbe la politica “. Nel giorno in cui un sondaggio dà i contrari in vantaggio di sei punti percentuali sui favorevoli, Carlo Nordio torna ad agitare scenari apocalittici in caso di bocciatura della sua riforma. Ospite di un forum dell’ Ansa, Nordio si dice “ arcisicuro ” che a prevalere nelle urne sarà il Sì. Ma nell’ipotesi contraria, assicura parlando di sè in terza persona, “il governo resterebbe dov’è, e anche il ministro della Giustizia, sia pure un po’ deluso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Referendum, Nordio: "Se vince il no, l'ala estrema della magistratura ipotecherà la politica"Carlo Nordio sostiene che un possibile risultato negativo al referendum potrebbe rafforzare le pressioni dell'ala più radicale della magistratura sulla politica.

Nordio difende il referendum: “Non è per punire magistratura e non avrà effetti sulla politica”Il ministro Nordio difende il referendum, ribadendo che non serve a punire la magistratura e che non avrà ripercussioni sulla politica.

Referendum sulla giustizia, Nordio: Blasfemo dire che limiterà l'indipendenza della magistratura

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Nordio alza i toni sul referendum, Meloni tace e teme la rimonta dei No; Referendum, ora Nordio vuole i nomi di chi finanzia il No: la lettera di Bartolozzi all'Anm. Possibile conflitto d'interessi; Ora Nordio vuole abbassare i toni. Meloni: Ha ragione Mattarella, il referendum non sia una lotta nel fango; Nordio: 'Sorteggio eliminerà sistema para-mafioso Csm'. Ira dell'Anm.

Referendum, Nordio: Tutti abbiamo esagerato. Ma poi: Con il no vincerebbe l'ala estrema della magistraturaLe dichiarazioni del Guardasigilli: Con il No, politica sotto ipoteca ... msn.com

Nordio: Referendum Giustizia? Toni esagerati. Ecco chi vinceràIl ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è intervenuto al Forum Ansa per parlare del Referendum Giustizia e non solo. newsmondo.it

FORUM ANSA | 'Abbiamo tutti esagerato nei toni. Devo dire che alcuni toni sono stati particolarmente antipatici, soprattutto quando arrivano da magistrati. Parliamo ora in avanti solo di contenuti'. Lo ha detto il ministro Carlo Nordio, a proposito del referendum - facebook.com facebook

FORUM ANSA | Nordio: "Se vince il No al referendum, l'ala estrema della magistratura ipoteca la politica" #ANSA x.com