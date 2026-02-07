Gothic 1 Remake il quinto video dietro le quinte è dedicato alla creazione del mondo di gioco

Alkimia Interactive pubblica il quinto video dietro le quinte di Gothic 1 Remake. Questa volta si vede come stanno creando il mondo di gioco, passo dopo passo. Gli sviluppatori spiegano le fasi di lavoro, mostrando parti di ambientazioni e dettagli che rendono il mondo più vivo. I fan del primo episodio possono vedere come il progetto prende forma, con immagini che svelano il processo di costruzione. È un’occasione per capire meglio cosa aspettarsi dal remake.

Alkimia Interactive continua a mostrare il lavoro svolto su Gothic 1 Remake e pubblica il quinto video dietro le quinte, interamente dedicato alla costruzione del mondo di gioco. Il nuovo filmato approfondisce come lo studio stia modernizzando uno degli elementi più iconici del GDR originale, senza snaturarne l’identità. L’obiettivo dichiarato è rinnovare ambienti e sistemi mantenendo quella sensazione di mondo credibile e autonomo che ha reso Gothic un cult. Un equilibrio complesso, che passa da scelte di design precise e da un uso mirato delle tecnologie moderne. Dopo la storia, al centro del precedente video diario di sviluppo, uno dei pilastri storici della serie è sempre stata la vitalità dell’ambientazione: personaggi non giocanti e creature continuano a svolgere le loro attività quotidiane anche quando il giocatore non è presente. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Alkimia Interactive ha rilasciato un nuovo videodiario di sviluppo di Gothic 1 Remake, concentrandosi sulla componente narrativa del gioco.

