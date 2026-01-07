Al teatro Marrucino di Chieti debutta Piccole donne - il Musical di Broadway

Al Teatro Marrucino di Chieti debutta “Piccole donne - il Musical di Broadway”, una produzione della Compagnia dell'Alba di Ortona, giunta alla quinta stagione consecutiva. Diretta da Fabrizio Angelini e Gabriele de Guglielmo, questa rappresentazione è una co-produzione del Tsa - Teatro Stabile d’Abruzzo, offrendo un’occasione di approfondimento e intrattenimento culturale per il pubblico locale.

Per la quinta stagione consecutiva, la Compagnia dell'Alba di Ortona, diretta daFabrizio Angelini e Gabriele de Guglielmo, porta in scena "Piccole donne - il Musical di Broadway", co-produzione del Tsa - Teatro Stabile d'Abruzzo. Il debutto è in programma al teatro Marrucino di Chieti, domenica.

Chieti, grande successo per la prima della prosa al Marrucino con ‘Carrozzeria Orfeo’ - Il primo appuntamento della stagione di Prosa del Teatro Marrucino, diretta dal maestro Davide Cavuti, ha proposto lo spettacolo «Misurare il salto delle rane» di “Carrozzeria Orfeo” (vincitore del ... hgnews.it

Chieti, ‘Carrozzeria Orfeo’ apre la Stagione di Prosa del Teatro Marrucino diretta da Davide Cavuti - ” come migliore spettacolo nel 2025 I cookie necessari sono fondamentali per le funzioni di base del ... hgnews.it

LA PROSAdel teatro Marrucino riparte: si inizia con lo spettacolo "Misurare il salto delle rane" https://cityne.ws/ZMKTt - facebook.com facebook

