Non rispetta gli obblighi e il magistrato revoca l' affidamento in prova | 48enne finisce in carcere

Un uomo di 48 anni residente a San Nicola la Strada ha visto revocato il suo affidamento in prova, che è stato sospeso dal magistrato di sorveglianza. La misura, che prevedeva servizi sociali, è stata sostituita con la detenzione in carcere presso Santa Maria Capua Vetere. La decisione è stata presa in seguito al mancato rispetto delle condizioni stabilite.

Il magistrato di sorveglianza ha disposto la sospensione della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali nei confronti di un 48enne, residente a San Nicola la Strada, ordinandone il trasferimento immediato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. L’uomo è difeso.🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Giovane senza regole, dall'affidamento in prova finisce in carcere Leggi anche: Trovato con droga, era in affidamento in prova ai servizi sociali: finisce in carcere Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Cassazione: l’assegno ai figli prevale su obbligazioni verso terzi; Assenza visita fiscale INPS: quali sono le sanzioni e come evitarle; Mantenimento figli: pagare i debiti non giustifica l'omissione; Impianti fotovoltaici ad inseguimento solare: sicurezza strutturale e obblighi NTC 2018. Naspi, ADI ed SFL, aumentano gli obblighi per chi prende indennità e sussidiAumentano gli adempimenti e gli obblighi per chi prende Naspi, ADI o SFL, ecco perché e cosa cambia effettivamente. msn.com Katz, 'solo 4 corpi ostaggi? Hamas non rispetta obblighi'(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Il ministro della Difesa israeliano afferma che Hamas non adempie ai propri obblighi annunciando la consegna di solo quattro corpi di ostaggi israeliani oggi. Il compito ... notizie.tiscali.it La strada è di tutti. I ciclisti hanno diritti ma anche doveri: rispettare semafori, segnaletica e regole di sicurezza. Anche le auto hanno obblighi importanti: attenzione, distanza e rispetto verso chi pedala. In questo video trovi informazioni sulle regole che i ci facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.