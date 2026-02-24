Pina Picierno denuncia che le azioni di chi promuove il caos globale minacciano la stabilità internazionale. La sua presa di posizione deriva da episodi recenti di tensione e proteste che hanno destabilizzato alcune aree del mondo. La politico sottolinea come sia fondamentale rispondere con fermezza e iniziative concrete, evitando parole vuote. La sua voce si aggiunge a quelle che chiedono interventi decisivi per mantenere l’ordine.

Pina Picierno è una dei pochi e coraggiosi politici italiani ad aver fatto seguire i fatti alle parole di solidarietà. Oggi, nel quarto anniversario dell’invasione russa su larga scala in Ucraina, la vicepresidente del Parlamento europeo si trova in una delle città simbolo della resistenza, Odesa. «Ci sono dei momenti in cui le parole non sono sufficienti, in cui è necessario esserci, vivere fisicamente nei luoghi dove si difende la democrazia e l’Europa. Sono qui a Odesa, una città europea, una capitale europea consapevole della posta in gioco, della necessità di difendere il presente e futuro, ma anche il presente e futuro dell’Europa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Caracas e il nuovo disordine globale. Dal diritto alla forza: il mondo del 2026Nel contesto globale del 2026, Caracas si trova al centro di tensioni che riflettono un nuovo ordine mondiale, in cui il diritto internazionale sembra spesso subordinato alla forza.

Pina Picierno sta ricevendo insulti per aver partecipato a Radio Atreju. Noi crediamo nel confronto: il podcast ospita voci diverse e favorisce il dialogo. Grazie a lei e a tutti gli esponenti di sinistra che hanno partecipato. Per noi il confronto è un valore, mai un pr x.com