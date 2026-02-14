D UE PROCURATORI Genere: dramma politico-farsesco Regia: Sergej Loznitsa. Con Alexandr Kuznetsov, Anatoliy Belyy, Alexandr Filippenko, Vytau Taskaniusonis, Andris Keiss “Sinners – I peccatori”, il trailer del film candidato a 16 Oscar X Leggi anche › “Sentimental Value” di Joachim Trier: la recensione di Paolo Mereghetti La folle ingenuità dell’idealismo che impedisce di guardare in faccia la realtà: è questa la lezione di Due procuratori, il nuovo film di Sergej Loznitsa, maestro nell’uso del materiale documentario. Qui però il regista è alle prese con la libertà della finzione, attraversata da un senso della sconfitta e come raffreddata da una messa in scena controllatissima e debitrice dell’origine teatrale del testo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per chi non vuole dimenticare dove può portare la fede politica

Giorgia Meloni si afferma come protagonista della scena politica italiana, ma ancora non sono chiare le sue reali intenzioni per il futuro del Paese.

Il Comitato Remigrazione e Riconquista ha depositato in Cassazione una proposta di legge a iniziativa popolare sulla remigrazione, segnando un passo importante nel dibattito politico.

Argomenti discussi: Blocco navale, le illegittimità che Nordio non vuole vedere; Blocco navale, le illegittimità che Nordio non vuole vedere; I Giochi di Milano Cortina poggiano sul cloud cinese di Alibaba. Non vuole essere una sorpresa; Matteo Piantedosi: Violenze nei cortei e treni sabotati, c'è chi vuole solo il caos. L'opposizione collabori per difendere lo Stato.

IL QUARTIERE DI PORTA MILANO NON VUOLE DIMENTICARE: Il quartiere di Porta Milano c’è e non vuole dimenticare. Due vite sconosciute o conosciute a pochi, cittadini ai margini della società, sono decedute di giorni scorsi nei parchi del nostro quartiere facebook