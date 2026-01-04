Caracas e il nuovo disordine globale Dal diritto alla forza | il mondo del 2026

Nel contesto globale del 2026, Caracas si trova al centro di tensioni che riflettono un nuovo ordine mondiale, in cui il diritto internazionale sembra spesso subordinato alla forza. Le azioni militari e le immagini di leadership in movimento evidenziano un panorama in evoluzione, dove il potere si esercita attraverso mezzi diversi e spesso meno convenzionali. Questa dinamica segna un cambiamento profondo nelle relazioni internazionali, influenzando la stabilità e le strategie dei governi coinvolti.

Nella notte della politica, il rumore di certe parole può essere più forte delle esplosioni. “ Large-scale strike ”, la chiama Donald Trump: un’operazione “su larga scala”, un “potere militare sovrastante”, meno di mezz’ora, aerei Usa a bassa quota su Caracas, e poi l’immagine quasi “da serie tv” – dice sempre Trump, alla faccia della sua aspirazione al Nobel per la Pace – del presidente venezuelano Nicolás Maduro e della moglie portati via, direzione New York. Ma quello che è accaduto nella notte tra il 2 e il 3 gennaio è molto più che una prova di forza spettacolare, e soprattutto non riguarda soltanto il Venezuela. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

